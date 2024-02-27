Названы сроки принятия решения по экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

Решение суда по делу основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа, который пытается в судах Британии оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты, будет вынесено в марте этого года. Об этом сообщает организация в соцсети X.

"Предстоящие даты: март: решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании", — указано в сообщении. При этом конкретные даты оглашения решения суда ещё не названы.

Напомним, Ассанж получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. В 2010 году основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала полиция Британии. В декабре 2021 года суд разрешил экстрадицию Ассанжа в Соединённые Штаты. 20 февраля Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции журналиста на его экстрадицию. В США основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.