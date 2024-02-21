В европейских городах прошли протесты в поддержку основателя WikiLeaks Ассанжа
По европейским городам прошли протесты в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Причиной волнений стало заседание Высокого суда Лондона об экстрадиции находящегося в заключении журналиста в Соединённые Штаты.
Протесты сторонников Ассанжа в Европе. Видео © Х / eduinfotech101/ Х / Qingen Xu / Х / Stephen Pike / Х / mario sans/ Х / Franceetinfo/ Х / Buntland
На видеозаписях со всей Европы видно, как в Риме выпустили белых голубей, а в Берлине построили копию тюремной камеры. Стоит отметить, что непосредственно у самого лондонского суда сторонники Ассанжа собрались с лозунгом Don't extradite Assange. Journalism is not a crime ("Не экстрадируйте Ассанжа. Журналистика — не преступление").
Напомним, что вчера, 20 февраля, Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Ассанжа на его экстрадицию в США. Этот процесс может стать для 52-летнего австралийца последним в британских судах. Заседание запланировано как двухдневное.
Напомним, в 2010 году, после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Х / eduinfotech101