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17 июля, 15:14

В Германии россиянина упекли в тюрьму на несколько лет за нарушение санкционного режима

DPA: Россиянин в Германии получил 6,5 лет тюрьмы за поставки электроники в РФ

В Германии россиянин получил тюремный срок за поставки электроники в Россию. Высший земельный суд Штутгарта признал его виновным в нарушении санкционного режима и приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы, передаёт DPA.

По версии следствия, обвиняемый по имени Вальдемар В. осуществлял поставку компонентов для беспилотников, а помогала ему супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. Уточняется, что пара располагала русским и немецким гражданством.

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Ранее россиянин Сергей Кабанов был приговорён к 12,5 годам тюрьмы за контрабанду в США изделий для ракетной техники. А в Финляндии россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген.

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Shutterstock/ FOTODOM / Salivanchuk Semen

Алексей Берковиц
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