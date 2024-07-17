В Германии россиянина упекли в тюрьму на несколько лет за нарушение санкционного режима

В Германии россиянин получил тюремный срок за поставки электроники в Россию. Высший земельный суд Штутгарта признал его виновным в нарушении санкционного режима и приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы, передаёт DPA.

По версии следствия, обвиняемый по имени Вальдемар В. осуществлял поставку компонентов для беспилотников, а помогала ему супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. Уточняется, что пара располагала русским и немецким гражданством.