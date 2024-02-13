Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген

Россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), которого подозревают в военных преступлениях на Украине, признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Об этом сообщила адвокат Тордена Наталия Мальгина, добавив, что мужчину приговорили к 40 дням тюремного заключения.

"Суд Кюменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — приводит ТАСС слова адвоката.