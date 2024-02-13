Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген
В Финляндии россиянина признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), которого подозревают в военных преступлениях на Украине, признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Об этом сообщила адвокат Тордена Наталия Мальгина, добавив, что мужчину приговорили к 40 дням тюремного заключения.
"Суд Кюменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения", — приводит ТАСС слова адвоката.
Мальгина добавила, что защита не согласна ни с приговором, ни с наказанием, поэтому решение планируется обжаловать в областном суде.
Напомним, о задержании Тордена стало известно в конце августа 2023 года. В Финляндии его заподозрили в "террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его, но в тот же день его задержала пограничная служба. Спустя десять дней россиянина отправили под арест, ему грозит пожизненный срок. Торден также находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.