Задержанный в Финляндии россиянин Торден содержится в жёстких условиях, сообщила адвокат
Адвокат Мальгина сообщила о суровых условиях содержания Тордена в Финляндии
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого обвиняют в "военных преступлениях", совершённых на Украине с 2014 по 2015 годы, содержится в тяжёлых условиях. Об этом РИА "Новости" рассказала его адвокат Наталия Мальгина.
"Хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключённых, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко", — пояснила она.
По её утверждению, Торден ограничен в правах намного больше других заключённых. Юрист также напомнила слова помощника генпрокурора Финляндии Юкка Раппе, который уже говорил, что вменяемые россиянину "преступления" украинской стороной таковыми по финским законам не являются.
Адвокат добавила, что Финляндия намерена организовать собственное расследование по данному делу в рамках универсальной подсудности. А это, по её словам, может стать поводом затягивать следствие на долгие годы.
Напомним, о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его заподозрили в "террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Однако 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его, но в тот же день его задержала пограничная служба. А 18 декабря россиянина отправили под арест. Ему грозит пожизненный срок. Вину он не признал. Торден также находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.