Задержанный в Финляндии россиянин Торден содержится в жёстких условиях, сообщила адвокат Адвокат Мальгина сообщила о суровых условиях содержания Тордена в Финляндии 12 января, 08:35 Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде

Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого обвиняют в "военных преступлениях", совершённых на Украине с 2014 по 2015 годы, содержится в тяжёлых условиях. Об этом РИА "Новости" рассказала его адвокат Наталия Мальгина.

"Хотя формально никаких ограничений судом не установлено, но из-за того, что против Воислава Тордена приняты прямые санкции ЕС и США, он не имеет права получать денежные средства, кроме базовых выплат для заключённых, на которые в день можно купить один стаканчик йогурта или одно яблоко", — пояснила она.

По её утверждению, Торден ограничен в правах намного больше других заключённых. Юрист также напомнила слова помощника генпрокурора Финляндии Юкка Раппе, который уже говорил, что вменяемые россиянину "преступления" украинской стороной таковыми по финским законам не являются.

Адвокат добавила, что Финляндия намерена организовать собственное расследование по данному делу в рамках универсальной подсудности. А это, по её словам, может стать поводом затягивать следствие на долгие годы.

Авторы Татьяна Миссуми