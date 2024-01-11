В Киргизии задержали двоих россиян, находящихся в международном розыске

"11 января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкека на территории микрорайона Джал задержали гражданку У.Б., находившуюся в розыске по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Разыскиваемая задержана с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах", — заявил представитель пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что в этом же микрорайоне был задержан гражданин РФ У.Ф., которого искали по той же статье. Они были объявлены в международный розыск по уголовному делу, которое заведено в 2021 году в РФ.