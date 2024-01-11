В Киргизии задержали двоих россиян, находящихся в международном розыске
МВД Киргизии задержало двоих россиян, которых подозревают в незаконном пересечении границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"11 января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкека на территории микрорайона Джал задержали гражданку У.Б., находившуюся в розыске по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Разыскиваемая задержана с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах", — заявил представитель пресс-службы.
В ведомстве также отметили, что в этом же микрорайоне был задержан гражданин РФ У.Ф., которого искали по той же статье. Они были объявлены в международный розыск по уголовному делу, которое заведено в 2021 году в РФ.
Ранее МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида. Им грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Самовольное оставление части или места службы". Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.
ТАСС / Гавриил Григоров