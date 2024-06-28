"Злопамятный Халк" отомстил Посольству Норвегии в Москве за россиян и схлопотал наказание
Мужчина разбил стеклянную дверь Посольства Норвегии в Москве и нарвался на штраф
Житель Подмосковья решил отомстить Норвегии за запрет на въезд российских туристов и разбил стеклянную дверь в посольстве страны. По данным SHOТ, страсти у здания на Поварской улице Москвы накалились 27 июня.
Ильхом Ш. Фото © SHOT
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Согласно протоколу, 25-летний Ильхом Ш. из подмосковных Котельников нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение, нецензурно выражался и повредил чужое имущество — стеклянную дверь Посольства Королевства Норвегии в РФ. Он уже предстал перед судом, который приговорил его к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции по столице.
Ранее стало известно об исчезновении немецкого бизнесмена, который спрятался от суда в Посольстве ФРГ в Москве. Ральф Новак был приговорён к пяти годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей.