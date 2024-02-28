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Посольства Швеции и Польши в Москве закидали фекалиями с украинскими флагами

28 февраля, 09:00
Посольства Швеции и Польши в Москве забросали фекалиями. Видео © VK / Лилия Маркина

Посольства Швеции и Польши в Москве забросали фекалиями. Видео © VK / Лилия Маркина

В Москве неизвестные забросали мешками с фекалиями и украинскими флагами Посольство Швеции, часть принесённого была просто рассыпана у дверей учреждения. Кадры появились в Сети.

Посольства Швеции и Польши в Москве закидали фекалиями с украинскими флагами. Видео © VK / Лилия Маркина

Активисты в балаклавах уверенно подошли к зданию дипломатического представительства и перебросили через забор пакеты, которые, ударяясь о землю, раскрывались, и содержимое из них высыпалось. Приехавшая на место происшествия полиция никого не застала, розыск подозреваемых продолжается. Аналогичный инцидент произошёл на днях и у здания польского посольства в Москве. Предположительно, речь идёт об одних и тех же лицах.

Посольство России предупредило об ответных мерах на вступление Швеции в НАТО
Посольство России предупредило об ответных мерах на вступление Швеции в НАТО

Напомним, посол Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса, а в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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