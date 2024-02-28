Посольства Швеции и Польши в Москве закидали фекалиями с украинскими флагами

В Москве неизвестные забросали мешками с фекалиями и украинскими флагами Посольство Швеции, часть принесённого была просто рассыпана у дверей учреждения. Кадры появились в Сети.

Активисты в балаклавах уверенно подошли к зданию дипломатического представительства и перебросили через забор пакеты, которые, ударяясь о землю, раскрывались, и содержимое из них высыпалось. Приехавшая на место происшествия полиция никого не застала, розыск подозреваемых продолжается. Аналогичный инцидент произошёл на днях и у здания польского посольства в Москве. Предположительно, речь идёт об одних и тех же лицах.