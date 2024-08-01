Самолёт отряда "Россия" совершил посадку в Анкаре, где проходит сделка по обмену

Самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 совершил посадку в аэропортц Анкары. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Параллельно в турецкую столицу с немецкой авиабазы Рамштайн летит военно-транспортный самолёт США с отключёнными транспондерами.

Предполагается, что борт "России", вылетевший из московского аэропорта Внуково, может быть использован для обмена заключенными между Россией и США. Турция, вероятно, избрана местом встречи, поскольку Служба разведки этой страны оказала содействие в обмене.