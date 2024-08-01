Самолёт отряда "Россия" совершил посадку в Анкаре, где проходит сделка по обмену
Самолёт Ил-96-300 СЛО России во время взлета в аэропорту Внуково. Обложка © Марина Лысцева/ТАСС
Самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 совершил посадку в аэропортц Анкары. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Параллельно в турецкую столицу с немецкой авиабазы Рамштайн летит военно-транспортный самолёт США с отключёнными транспондерами.
Предполагается, что борт "России", вылетевший из московского аэропорта Внуково, может быть использован для обмена заключенными между Россией и США. Турция, вероятно, избрана местом встречи, поскольку Служба разведки этой страны оказала содействие в обмене.
Ранее Bloomberg сообщил, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. В списке, по неподтверждённой информации, фигурирует и признанный иноагентом журналист Владимир Кара-Мурза. Россия же может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж".