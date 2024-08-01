Турецкий телеканал NTV в прямом эфире показал видео обмена заключёнными между Россией и США. Уточняется, что всего стороны обменяют 26 человек.

Турецкий канал NTV показал видео обмена заключёнными между РФ и США в Анкаре. Видео © NTV

Отмечается, что в столицу Турции прибыли два самолёта из РФ. По данным журналистов, операция прошла при содействии Национальной разведывательной организации Турции. При этом власти страны пока не подтвердили информацию.

Ранее Life.ru писал, что самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 совершил посадку в аэропорту Анкары. Параллельно в турецкую столицу с немецкой авиабазы Рамштайн летел военно-транспортный самолёт США с отключёнными транспондерами.

Напомним, агентство Bloomberg сегодня, 1 августа, сообщила, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. В списке, по неподтверждённой информации, фигурирует и признанный иноагентом журналист Владимир Кара-Мурза*. Россия же может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж".