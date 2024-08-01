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1 августа, 09:40

Песков не стал комментировать данные о скором обмене заключёнными между РФ и США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле не стали отвечать на вопрос журналистов о, как писали СМИ, готовящемся обмене заключёнными между Россией и США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у него нет комментариев по теме.

"По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", — сказал он.

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Напомним, словенский телеканал N1 сообщил о скором крупном обмене заключёнными между республикой, Россией, США, Германией и Белоруссией. Утверждается, что РФ может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж". Также частью сделки якобы может стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осуждённый в РФ.

Александр Юнашев
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