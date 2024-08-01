Песков не стал комментировать данные о скором обмене заключёнными между РФ и США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле не стали отвечать на вопрос журналистов о, как писали СМИ, готовящемся обмене заключёнными между Россией и США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у него нет комментариев по теме.
"По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", — сказал он.
Напомним, словенский телеканал N1 сообщил о скором крупном обмене заключёнными между республикой, Россией, США, Германией и Белоруссией. Утверждается, что РФ может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж". Также частью сделки якобы может стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осуждённый в РФ.