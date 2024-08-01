Песков не стал комментировать данные о скором обмене заключёнными между РФ и США

В Кремле не стали отвечать на вопрос журналистов о, как писали СМИ, готовящемся обмене заключёнными между Россией и США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у него нет комментариев по теме.

"По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", — сказал он.