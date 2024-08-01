В Калининграде приземлился самолёт, на котором перевозили Бута на обмен

Американские СМИ сообщают, что сегодня произойдёт обмен заключёнными между США и Россией. Кого именно будут менять, неизвестно, но самолёт, на котором перевозили Виктора Бута в прошлом году, приземлился в аэропорту Калининграда, следует из данных сервиса Flightradar24 .

Борт Ан-148-100Е отправился из столичного аэропорта Внуково в 06:11 мск и уже в 08:35 прибыл в российский эксклав. Именно это судно использовали во время обмена Виктора Бута. По данным СМИ, Россия обменяет осуждённого в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Кого передаст Вашингтон, пока неизвестно.