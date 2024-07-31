В США рассказали о подготовке нового обмена заключёнными с Россией

Вашингтон не перестаёт активно взаимодействовать с Москвой по поводу нового возможного обмена заключёнными. С таким заявлением в среду, 31 июля, выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем крайне прилежно работать над этим", — отметил он в ходе брифинга, добавив, что американский лидер Джо Байден лично участвует в этом вопросе.