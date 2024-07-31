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31 июля, 19:03

В США рассказали о подготовке нового обмена заключёнными с Россией

Кирби: США продолжают работать с Россией над возможным обменом заключёнными

Вашингтон не перестаёт активно взаимодействовать с Москвой по поводу нового возможного обмена заключёнными. С таким заявлением в среду, 31 июля, выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы продолжаем крайне прилежно работать над этим", — отметил он в ходе брифинга, добавив, что американский лидер Джо Байден лично участвует в этом вопросе.

Ранее словенский телеканал N1 заявил, что скоро может состояться крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. По его данным, Москве могут передать Анну и Артёма Дульцевых, арестованных в Словении в декабре 2022 года. Их признали виновным в шпионаже. При этом утверждается, что частью сделки могут стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж и немец Рико Кригер — мужчину, приговорённого в Белоруссии к казни за терроризм, помиловал лидер республики Александр Лукашенко.

Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича
Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича
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Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Никита Осипов
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