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16 ноября, 13:27
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Художнице Скочиленко вынесли приговор за "фейки об армии" на ценниках

В Петербурге художницу Скочиленко приговорили к 7 годам за дискредитацию ВС РФ

<p>Фигурантка дела о дискредитации ВС РФ Александра Скочиленко. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / skochilenko</p>

Фигурантка дела о дискредитации ВС РФ Александра Скочиленко. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / skochilenko

Петербургскую художницу Александру Скочиленко признали виновной и приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года", указано в сообщении.

Изначально прокуратура запрашивала для художницы восемь лет общего режима. Девушку задержали в апреле 2022 года. Она меняла ценники в магазинах на антивоенные цитаты.

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А ранее прокурор запросил для журналистки Александры Баязитовой 14 лет лишения свободы по делу о вымогательстве денег за отсутствие негативной информации в телеграм-каналах. У Баязитовой серьёзные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертония, глаукома. На иждивении у Александры находится пожилая мать. Журналистка подала десятки жалоб, но суд постоянно ей отказывает в переводе под домашний арест.

Дарья Нарыкова
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