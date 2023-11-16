Художнице Скочиленко вынесли приговор за "фейки об армии" на ценниках

Петербургскую художницу Александру Скочиленко признали виновной и приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года", — указано в сообщении.

Изначально прокуратура запрашивала для художницы восемь лет общего режима. Девушку задержали в апреле 2022 года. Она меняла ценники в магазинах на антивоенные цитаты.