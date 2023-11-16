Художнице Скочиленко вынесли приговор за "фейки об армии" на ценниках
В Петербурге художницу Скочиленко приговорили к 7 годам за дискредитацию ВС РФ
Фигурантка дела о дискредитации ВС РФ Александра Скочиленко. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / skochilenko
Петербургскую художницу Александру Скочиленко признали виновной и приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года", — указано в сообщении.
Изначально прокуратура запрашивала для художницы восемь лет общего режима. Девушку задержали в апреле 2022 года. Она меняла ценники в магазинах на антивоенные цитаты.
А ранее прокурор запросил для журналистки Александры Баязитовой 14 лет лишения свободы по делу о вымогательстве денег за отсутствие негативной информации в телеграм-каналах. У Баязитовой серьёзные проблемы со здоровьем: сахарный диабет, гипертония, глаукома. На иждивении у Александры находится пожилая мать. Журналистка подала десятки жалоб, но суд постоянно ей отказывает в переводе под домашний арест.