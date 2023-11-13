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13 ноября, 12:18

Отара Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта ради хайпа и дискредитацию армии

ГП проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

<p>Отар Кушанашвили. Обложка © LIFE / Дамир Булатов</p>

Отар Кушанашвили. Обложка © LIFE / Дамир Булатов

Общественная организация "Армия защитников Отечества" просит Генпрокуратуру РФ проверить знаменитого телеведущего Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. Также журналиста призвали проверить и на дискредитацию ВС России, пишет Mash.

Руководитель движения Иван Отраковский обвинил Кушанашвили в грязном хайпе и злоупотреблении своим звёздным статусом. Он вспомнил и резкие высказывания журналиста насчёт спецоперации на Украине в авторском шоу на "Ютубе". По словам Отраковского, Кушанашвили критиковал Правительство РФ и осуждал СВО. Он уже подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку действиям телеведущего.

Спит по два-три часа: Жена Кушанашвили раскрыла, что могло стать причиной инфаркта у ведущего

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Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт вечером 12 ноября в Москве. Сам журналист уже спустя несколько часов вышел на связь и опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии. Он записал грозное видеообращение с не очень цензурными высказываниями в машине по дороге домой из больницы.

Андрей Бражников
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