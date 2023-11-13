Отара Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта ради хайпа и дискредитацию армии
ГП проверит Отара Кушанашвили на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии
Отар Кушанашвили. Обложка © LIFE / Дамир Булатов
Общественная организация "Армия защитников Отечества" просит Генпрокуратуру РФ проверить знаменитого телеведущего Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. Также журналиста призвали проверить и на дискредитацию ВС России, пишет Mash.
Руководитель движения Иван Отраковский обвинил Кушанашвили в грязном хайпе и злоупотреблении своим звёздным статусом. Он вспомнил и резкие высказывания журналиста насчёт спецоперации на Украине в авторском шоу на "Ютубе". По словам Отраковского, Кушанашвили критиковал Правительство РФ и осуждал СВО. Он уже подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку действиям телеведущего.
Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт вечером 12 ноября в Москве. Сам журналист уже спустя несколько часов вышел на связь и опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии. Он записал грозное видеообращение с не очень цензурными высказываниями в машине по дороге домой из больницы.