На Родину вернулись 8 россиян: ФСБ подтвердило обмен заключёнными с Западом
ФСБ: В результате обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись 8 граждан РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подтвердила обмен заключёнными с Западом. В результате на Родину возвращены восемь граждан РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств и в ущерб интересам РФ. Также там отметили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной работе госорганов и зарубежных партнёров. Уточняется, что вместе с россиянами в РФ прибыли несовершеннолетние.
Напомним, накануне словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. Сегодня СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме.
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