На Родину вернулись 8 россиян: ФСБ подтвердило обмен заключёнными с Западом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подтвердила обмен заключёнными с Западом. В результате на Родину возвращены восемь граждан РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств и в ущерб интересам РФ. Также там отметили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной работе госорганов и зарубежных партнёров. Уточняется, что вместе с россиянами в РФ прибыли несовершеннолетние.