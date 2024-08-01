Среди участников обмена между РФ и Западом могут быть дети россиян

В обмене заключёнными между Россией и странами Запада фигурируют двое детей. Соответствующая информация появилась в титрах турецкого телеканала NTV.

Вероятно, речь идёт о детях арестованных по делу о шпионаже россиян Артёма и Анны Дульцевых. Ребята восьми и 11 лет, по данным местных СМИ, тоже жили в Словении, однако на время ареста родителей, предположительно, находились в приёмной семье.ч