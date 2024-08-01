Среди участников обмена между РФ и Западом могут быть дети россиян
NTV: В обмене заключёнными между Россией и Западом фигурируют двое детей
В обмене заключёнными между Россией и странами Запада фигурируют двое детей. Соответствующая информация появилась в титрах турецкого телеканала NTV.
Турецкий канал NTV показал видео обмена заключёнными между РФ и США в Анкаре. Видео © NTV
Вероятно, речь идёт о детях арестованных по делу о шпионаже россиян Артёма и Анны Дульцевых. Ребята восьми и 11 лет, по данным местных СМИ, тоже жили в Словении, однако на время ареста родителей, предположительно, находились в приёмной семье.ч
Ранее стало известно, что самолёт специального лётного отряда "Россия" Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 совершил посадку 1 августа в аэропорту Анкары. Параллельно в турецкую столицу с немецкой авиабазы Рамштайн летел военно-транспортный самолёт США с отключёнными транспондерами. Bloomberg заявило, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. В списке, по неподтверждённой информации, фигурирует и признанный иноагентом журналист Владимир Кара-Мурза*. Россия же может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж".
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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