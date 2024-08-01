Медведев, комментируя масштабный обмен заключёнными, дал совет предателям России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя масштабный обмен заключёнными, посоветовал предателям РФ лихорадочно подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", — подчеркнул Медведев.

Ранее власти США подтвердили обмен заключёнными с Россией. Как отметили в Белом доме, в общей сложности Запад выменял из РФ 16 человек, включая журналистов Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу* и Алсу Курмашеву, а также бывшего морпеха Пола Уилана. Планы стран устроить самый крупный за последние годы обмен накануне анонсировал словенский телеканал.