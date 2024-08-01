Медведев, комментируя масштабный обмен заключёнными, дал совет предателям России
Медведев посоветовал освобождённым при обмене лихорадочно подбирать новые имена
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя масштабный обмен заключёнными, посоветовал предателям РФ лихорадочно подбирать новые имена и активно маскироваться под программой защиты свидетелей. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", — подчеркнул Медведев.
Ранее власти США подтвердили обмен заключёнными с Россией. Как отметили в Белом доме, в общей сложности Запад выменял из РФ 16 человек, включая журналистов Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу* и Алсу Курмашеву, а также бывшего морпеха Пола Уилана. Планы стран устроить самый крупный за последние годы обмен накануне анонсировал словенский телеканал.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.