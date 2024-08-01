В США подтвердили обмен заключёнными с Россией и назвали имена
Белый дом подтвердил обмен Гершковича, Уилана и Кара-Мурзы*
Администрация президента США подтвердила обмен заключёнными с Россией, в рамках которого Вашингтон получил журналистов Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу* и Алсу Курмашеву, а также бывшего морпеха Пола Уилана.
"Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, несправедливо заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*", — приводятся на сайте Белого дома слова президента Соединённых Штатов Джо Байден.
Политик поблагодарил Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию за участие в переговорах. По его словам, в общей сложности Запад выменял из РФ 16 человек, в том числе пять немцев.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. В списке также фигурировал признанный иноагентом журналист Владимир Кара-Мурза*. Россия же может получить, в частности, Анну и Артёма Дульцевых, задержанных в Словении за "шпионаж". Планы стран устроить самый крупный за последние годы обмен накануне анонсировал словенский телеканал.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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