Родина не забыла: Кто они, россияне, которые вернулись домой в ходе большого обмена? Десять россиян удалось вернуть домой в ходе обмена заключёнными. Все они были задержаны в западных странах. Кто вернулся в Россию — в материале Life. 2 августа, 10:56 Владимир Путин лично встречал вернувшихся по обмену из США и ФРГ российских разведчиков. Обложка © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков

Красная дорожка, почётный караул и президент Владимир Путин — так встречали россиян, которых удалось достать из западных тюрем. В обмене заключёнными участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Словения, Польша, Норвегия, а также турецкая разведка, выступившая посредником. Случившееся уже называют самым массовым обменом со времён Холодной войны.

Кого выдала Россия

Эван Гершкович

Нашу страну покинули 16 человек. Среди них трое граждан США. Журналист Эван Гершкович несколько недель назад был осуждён за шпионаж. В беседе с Владимиром Путиным Такер Карлсон интересовался его судьбой и пытался доказать, что он не работал со спецслужбами.

Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

— Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю ещё раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур, — отметил российский лидер.

Пол Уилан

На свободе оказался и бывший морской пехотинец Пол Уилан. Если бы его не обменяли, то в российской тюрьме он бы сидел еще 12 лет. В тюрьму он попал за сбор секретных данных и попытки вербовки российских силовиков. Всю вину Уилан отрицал.

Морской пехотинец Пол Уилан. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Алсу Курмашева

Алсу Курмашева** держала на руках и российский, и американский паспорт. Она распространяла ложную информацию о Российской армии. В итоге суд — 6,5 лет заключения.

Владимир Кара-Мурза

25 лет получил в 2023 году Владимир Кара-Мурза**. В его "зачётной книжке" также государственная измена. Примечательно, что себя он называл российским оппозиционером, но, как оказалось, с британским паспортом.

Предатели с немецкими паспортами

Пять обладателей немецких паспортов также были освобождены. Кевин Лик и Дитер Воронин имеют ещё и российские паспорта. Они были осуждены за государственную измену. У Германа Мойжеса ситуация схожая, но в отношении него не был вынесен приговор. Патрик Шёбель в этой сходке изменников случайный человек. Он был задержан за контрабанду наркотиков. Приговор также не был вынесен.

Президент Белоруссии помиловал Рико Кригера, который тоже отправился домой. Его обвиняли в терроризме.







Илья Яшин

Среди обменянных есть и граждане России. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин** помилован. Он оказался в тюрьме за фейки о трагедии в Буче. Суд его приговорил к 8,5 годам. Сейчас он уже делает фото с оппозиционерами.

Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров был исполнительным директором проекта "Открытая Россия"***. В сентябре 2024 года должен был выйти на свободу. В заключение попал из-за работы в нежелательной организации.

Олег Орлов

Олег Орлов** заинтересовал правоохранителей из-за фейков об армии, а также высказываний в адрес действий властей. В тюрьму попал в феврале 2024 года.

Александра Скочиленко

Александра Скочиленко распространяла в магазинах ценники с антивоенными призывами. Приговорена была к семи годам заключения. Виновной себя не признала и утверждала, что переживала за российских военных.

Лилия Чанышева

Бывший координатор уфимского штаба Алексея Навального* Лилия Чанышева попала за решётку из-за создания экстремистского сообщества. Получила 9,5 лет.

Ксения Фадеева

Глава томского штаба Навального* Ксения Фадеева* получила девять лет. Также обвинялась в создании экстремистского сообщества.

Вадим Останин

Вадим Останин был главой штаба Навального* в Барнауле. Осуждён на девять лет.















— Подобный обмен должен нравиться всем. Одним — что американцы вернулись в Америку, другим — что россияне вернулись в Россию, третьим — что российские оппозиционеры уехали жить на бундес-бюджет в Германию, — пишет канал Win/Win.

Кого получила Россия

На Родину вернулись 10 человек, в том числе двое детей. В ФСБ заявили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнёров: "Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации".

Артём и Анна Дульцевы

Супруги Артём и Анна Дульцевы обвинялись властями Словении в шпионаже. Их детей изъяли и передали в другие семьи. 31 июля 2024 года суд приговорил Дульцевых к году и семи месяцам заключения. Срок они отбыли, пока шло следствие.

Семья разведчиков Дульцевых вместе с детьми. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский

Владислав Клюшин

Руководитель компании М13, работающей в сфере медиамониторинга, Владислав Клюшин в 2023 году был задержан в Швейцарии, а далее экстрадирован в США. Ему ставили в вину кражу инсайдерской финансовой информации, используемой для торгов на бирже. Его приговорили к девяти годам заключения, но в итоге обменяли.

Россиянин Владислав Клюшин. Фото © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков

Роман Селезнёв

Роман Селезнёв якобы воровал деньги с банковских карточек. Американское следствие даже оценило сумму мнимого ущерба — 169 миллионов долларов. Его спецслужбы США похитили на Мальдивах, а далее доставили на свою территорию. Срок — 27 лет.

Роман Селезнёв. Фото © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский

Вадим Конощёнок

В декабре 2022-го в Эстонии был задержан Вадим Конощёнок. Его считают офицером ФСБ. Американские власти посчитали, что он занимался закупкой электроники для нужд российского военно-промышленного комплекса. Свою вину он не признал. Суд должен был состояться в ноябре.

Вадим Конощёнок (справа), проживавший в Эстонии. Фото © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков

Михаил Микушин

Михаила Микушина или Жозе Ассиса Джамарриа взяли в Норвегии. Он работал в местном институте. Несложно догадаться, но его тоже называют разведчиком.

Россиянин Михаил Микушин, работавший в Норвегии. Фото © Pst.no

Павел Рубцов

Павел Рубцов или Пабло Гонсалес занимался журналистикой, но он не понравился польским властям. Примечательно, что Гонсалес — фамилия его матери, и он долгие годы под ней жил и работал. Официального обвинения так и не последовало, но заявлялось, что он собирал данные, которые могли отразиться на безопасности Польши.

Павел Рубцов, работавший в Польше. Фото © Wikipedia / Oraina

Вадим Красиков

Ещё одним героем обмена стал Вадим Красиков, ликвидировавший в Германии террориста Зелимхана Хангошвили. В интервью Такеру Карлсону президент России напомнил, за что сидит офицер Красиков — за устранение бандита, который "выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это?".

Вадим Красиков, ликвидировавший в Германии террориста Зелимхана Хангошвили. Фото © VK / РУССКИЕ БОЙЦЫ

Теперь не сидит. Он первым вышел из самолёта, прибывшего из Анкары, и успел обменяться несколькими словами с Владимиром Путиным. Канцлер Олаф Шольц назвал трудным решением отпустить Красикова. В Германии его приговорили к пожизненному. Немецкие власти считают, что Красиков — сотрудник ФСБ.

Сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Владимир Путин Президент России

Владимир Путин в ходе общения с освобождёнными заявил, что часть из них ждут государственные награды, а эта встреча была не последней. В США Джо Байден и Камала Харрис также встречали своих освобождённых. Появилась надежда, что это не последний обмен, так как в западных тюрьмах держат ещё несколько десятков российских граждан.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму. ** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. ***Организация признана нежелательной в России и прекратила свою деятельность.

Авторы Даниил Черных