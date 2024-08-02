Байден забыл про обменянного Гершковича и убежал повторно обниматься с Уиланом

На авиабазе Эндрюс под Вашингтоном приземлился самолёт, на борту которого находились заключённые, освобождённые в рамках обмена между Россией и странами Запада. На земле их встречали лично глава США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Во время встречи журналиста Эвана Гершковича случился конфуз: Байден про него "забыл".

Гершкович смущённо ждёт Байдена. Видео © Фрагмент репортажа ABC News

Репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович был поначалу встречен холодно, поскольку хозяин Белого дома решил устроить повторные объятия с также прибывшим из РФ бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, совсем позабыв об остальных.

Смущённому Гершковичу оставалось только развести руками. Градус неловкости удалось понизить Камале Харрис, которая подошла первой поприветствовать сошедшего с самолёта американского журналиста. Затем подошёл и Байден.

Президент США также на месте рассказал, что просил другие страны помогать процессу обмена вопреки их личным интересам.

"Самое сложное здесь было для других стран. Я попросил их о том, что противоречило их непосредственным интересам, что было по-настоящему трудно сделать. Особенно для Германии и Словении. Словения подключилась в последний момент", — поделился политик в беседе с журналистами.