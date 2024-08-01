Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян

Глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы встретить россиян, освобождённых в результате обмена из стран НАТО.

Президент в аэропорту пообщался с гражданами РФ, которые были освобождены из западных тюрем в результате масштабного обмена. Россияне, вернувшись на родину, не смогли сдержать слёз.