Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян
Глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы встретить россиян, освобождённых в результате обмена из стран НАТО.
Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян. Видео © Кремль. Новости
Президент в аэропорту пообщался с гражданами РФ, которые были освобождены из западных тюрем в результате масштабного обмена. Россияне, вернувшись на родину, не смогли сдержать слёз.
Напомним, 31 июля словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.