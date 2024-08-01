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1 августа, 19:40

Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян

Глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы встретить россиян, освобождённых в результате обмена из стран НАТО.

Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян. Видео © Кремль. Новости

Президент в аэропорту пообщался с гражданами РФ, которые были освобождены из западных тюрем в результате масштабного обмена. Россияне, вернувшись на родину, не смогли сдержать слёз.

Борт с обменянными россиянами сел в аэропорту Внуково-2
Борт с обменянными россиянами сел в аэропорту Внуково-2

Напомним, 31 июля словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.

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Кремль. Новости

Оксана Попова
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