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1 августа, 19:29

Борт с обменянными россиянами сел в аэропорту Внуково-2

Самолëт доставил на Родину восемь граждан России в результате прошедшего обмена в аэропорту Анкары. Их встречают с президентским полком и красной дорожкой, сообщает SHOT.

Напомним, 31 июля словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.

Лётчик Ярошенко прокомментировал масштабный обмен словами "наших не бросаем"
Лётчик Ярошенко прокомментировал масштабный обмен словами "наших не бросаем"
Обложка ©

unsplash / Ashim D’Silva

Оксана Попова
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