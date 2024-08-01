Лётчик Ярошенко прокомментировал масштабный обмен словами "наших не бросаем"

Россия не бросает своих граждан и возвращает их на Родину. Об этом заявил российский лётчик, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко, комментируя масштабный обмен заключёнными со странами Запада.

"Я бы очень хотел поблагодарить наши власти, что они продолжают действовать в том же направлении — наших не бросаем. И наши все структуры, включая МИД, спецслужбы, занимаются нашими гражданами, которые попали в очень затруднительные ситуации", — сказал Ярошенко в беседе с ТАСС.

Лётчик напомнил, что в своё время российские власти не бросили его самого, а также вернули на Родину Виктора Бута, которого в США в 2012 году осудили на 25 лет.