Лётчик Ярошенко прокомментировал масштабный обмен словами "наших не бросаем"
Константин Ярошенко. Обложка © Telegram / konstantin_yaroshenko
Россия не бросает своих граждан и возвращает их на Родину. Об этом заявил российский лётчик, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко, комментируя масштабный обмен заключёнными со странами Запада.
"Я бы очень хотел поблагодарить наши власти, что они продолжают действовать в том же направлении — наших не бросаем. И наши все структуры, включая МИД, спецслужбы, занимаются нашими гражданами, которые попали в очень затруднительные ситуации", — сказал Ярошенко в беседе с ТАСС.
Лётчик напомнил, что в своё время российские власти не бросили его самого, а также вернули на Родину Виктора Бута, которого в США в 2012 году осудили на 25 лет.
Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков и приговорили к 20 годам заключения. Спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме в апреле российский лётчик наконец-то вернулся домой. Его обменяли на американского гражданина Тревора Рида, которого в РФ приговорили к девяти годам колонии за нападения на полицейских в 2019 году.
Напомним, 31 июля словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.