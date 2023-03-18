Виктор Бут рассказал, что в американских тюрьмах читают речи Путина
Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы 100 дней назад, рассказал, что заключённые в США читают речи президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.
Находящиеся в колониях американцы просят родственников присылать им текстовые варианты выступлений Путина. Они внимательно читают их и следят за новостями. Бут отметил, что пропаганда в Америке достигла такого уровня, что "население, как бы оно ни было "промыто", просто уже это не воспринимает". Поэтому есть интерес к тому, что объясняет миру российский лидер.
"Я могу, может, вспомнить одного человека, который стоял на позициях официальной американской пропаганды. Все остальные понимали меня, спрашивали, я переводил им наши статьи в газетах, объяснял, что происходит", — поделился Бут.
По его словам, огромный интерес вызывали и публикации военных корреспондентов из России о происходящем, в том числе в Донбассе. Он убеждён, что Вашингтон продолжит пытаться сделать из нашей страны колонию. Бут напомнил, что за последние 80 лет Америка только 12 лет не была в состоянии войны, Штаты "постоянно кого-то нагибали и учили".
"Американцы были уверены, что им удалось сделать из нас полуколонию. А Мюнхенская речь Путина, Крым — это случайные сбои, вспышки фантомной боли у русских. Всё это пройдёт, и в Россию вернутся ельцинские времена. Вы помните, у нас тогда даже были министры иностранных дел, которые сейчас оказались гражданами США и живут там (речь об Андрее Козыреве. — прим. Лайфа). А мы, к большому удивлению Америки, на этот раз не прогнулись", — сказал Бут.
Напомним, 8 декабря прошёл обмен Виктора Бута, который был осуждён в США на 25 лет, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвинённую в России за хранение наркотиков. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Его обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США считается террористической.
ТАСС / Михаил Терещенко