Виктор Бут рассказал, что в американских тюрьмах читают речи Путина

Россиянин Виктор Бут, освобождённый из американской тюрьмы 100 дней назад, рассказал, что заключённые в США читают речи президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

Находящиеся в колониях американцы просят родственников присылать им текстовые варианты выступлений Путина. Они внимательно читают их и следят за новостями. Бут отметил, что пропаганда в Америке достигла такого уровня, что "население, как бы оно ни было "промыто", просто уже это не воспринимает". Поэтому есть интерес к тому, что объясняет миру российский лидер.

"Я могу, может, вспомнить одного человека, который стоял на позициях официальной американской пропаганды. Все остальные понимали меня, спрашивали, я переводил им наши статьи в газетах, объяснял, что происходит", — поделился Бут.

По его словам, огромный интерес вызывали и публикации военных корреспондентов из России о происходящем, в том числе в Донбассе. Он убеждён, что Вашингтон продолжит пытаться сделать из нашей страны колонию. Бут напомнил, что за последние 80 лет Америка только 12 лет не была в состоянии войны, Штаты "постоянно кого-то нагибали и учили".