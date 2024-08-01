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1 августа, 18:22

ФСБ показала видео процесса обмена заключённых с Западом в аэропорту Анкары

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вечером в четверг, 1 августа, опубликовала видео, на котором запечатлён процесс обмена заключённых со странами Запада в Турции. Кадры были сняты непосредственно в аэропорту Анкары.

Процесс обмена заключённых с Западом в аэропорту Анкары. Видео © ФСБ России

В новом ролике ФСБ доставленные из России заключённые садятся в автобус. Среди них — приговорённый к казни и помилованный в Белоруссии немецкий наёмник Рико Кригер, который появляется в начале видео.

Также в объектив попал момент посадки заключённых в самолёт. Среди тех, кто поднялся на борт, мальчик и девочка — вероятно, это дети арестованных в Словении по делу о шпионаже Артёма и Анны Дульцевых.

Ранее ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции.

Источник: Россия полностью удовлетворена состоявшимся в Турции обменом
Источник: Россия полностью удовлетворена состоявшимся в Турции обменом

Накануне, 31 июля, словенский телеканал заявил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц. В результате обмена на Родину вернулись восемь россиян.

Обложка ©

ФСБ России

Никита Осипов
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