ФСБ показала видео процесса обмена заключённых с Западом в аэропорту Анкары

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вечером в четверг, 1 августа, опубликовала видео, на котором запечатлён процесс обмена заключённых со странами Запада в Турции. Кадры были сняты непосредственно в аэропорту Анкары.

Процесс обмена заключённых с Западом в аэропорту Анкары. Видео © ФСБ России

В новом ролике ФСБ доставленные из России заключённые садятся в автобус. Среди них — приговорённый к казни и помилованный в Белоруссии немецкий наёмник Рико Кригер, который появляется в начале видео.