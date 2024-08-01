ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вечером в четверг, 1 августа, опубликовала видео посадки заключённых в самолёт в Москве, который доставил их в Турцию для обмена со странами Запада. Первым в ролике видно журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который направляется к воздушному судну на автобусе.