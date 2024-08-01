Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 17:35

ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вечером в четверг, 1 августа, опубликовала видео посадки заключённых в самолёт в Москве, который доставил их в Турцию для обмена со странами Запада. Первым в ролике видно журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который направляется к воздушному судну на автобусе.

ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции. Видео © ФСБ России

Также в объектив попали, в частности, помилованный в Белоруссии немецкий наёмник Рико Кригер и морской пехотинец США Пол Уилан. В результате обмена, напомним, восемь граждан РФ были возвращены на родину.

Раскрыты личности россиян, освобождённых в результате обмена с Западом
Раскрыты личности россиян, освобождённых в результате обмена с Западом

Напомним, 31 июля словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.

Обложка ©

ФСБ России

Никита Осипов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Турция
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров