Раскрыты личности россиян, освобождённых в результате обмена с Западом
ТАСС: Среди вернувшихся на Родину после обмена россиян вошли Красиков и Клюшин
Вадим Красиков. Обложка © VK / РУССКИЕ БОЙЦЫ
Среди россиян, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена, есть отбывавший пожизненное наказание в Германии гражданин РФ Вадим Красиков и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
Собеседник агентства подтвердил, что в результате обмена в РФ вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО. В списке — Артём и Анна Дульцевх, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок. Всем им на Западе вменялось в вину сотрудничество с российскими спецслужбами. Также в РФ прибыли несовершеннолетние.
По словам источника агентства, все вернувшиеся в РФ первым делом пройдут полное медобследование.
Ранее власти США подтвердили обмен заключёнными с Россией. Как отметили в Белом доме, в общей сложности Запад выменял из РФ 16 человек, включая журналистов Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу* и Алсу Курмашеву, а также бывшего морпеха Пола Уилана. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.