Раскрыты личности россиян, освобождённых в результате обмена с Западом

Среди россиян, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена, есть отбывавший пожизненное наказание в Германии гражданин РФ Вадим Красиков и находившийся в заключении в США Владислав Клюшин. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на источник.

Собеседник агентства подтвердил, что в результате обмена в РФ вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО. В списке — Артём и Анна Дульцевх, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок. Всем им на Западе вменялось в вину сотрудничество с российскими спецслужбами. Также в РФ прибыли несовершеннолетние.