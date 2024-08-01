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1 августа, 17:46

Источник: Россия полностью удовлетворена состоявшимся в Турции обменом

Москва удовлетворена обменом заключёнными, который состоялся в четверг, 1 августа, в Турции. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств".

"Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом", — отметил он в беседе с агентством.

Напомним, накануне, 31 июля, словенский телеканал заявил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц. В результате обмена на Родину вернулись восемь россиян.

ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции
ФСБ показала видео посадки заключённых в самолёт в Москве перед обменом в Турции
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

Никита Осипов
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