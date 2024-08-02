Здоровье одного из обменянных россиян является критическим, заявил адвокат

Возвращение Романа Селезнёва в Россию было необходимым из-за его здоровья. Как заявил РИА "Новости" адвокат Игорь Литвак, россиянин находится в крайне тяжёлом состоянии и нуждается в качественном медицинском обслуживании, которое может быть предоставлено только на родине.

Он подчеркнул, что возвращение в Россию было обусловлено не только политическими мотивами, но и настоятельной необходимостью оказания медицинской помощи.

"Рома очень сильно больной, его здоровье становится всё хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше", — отметил Литвак.

Селезнёв, чья жизнь и здоровье вызывали серьёзную озабоченность, теперь будет проходить лечение на родине, что, по мнению адвоката, критически важно для его дальнейшей жизни.

Роман Селезнёв был схвачен в 2014 году агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и депортирован в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.