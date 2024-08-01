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1 августа, 19:50

"Родина не забывала": Путин поздравил освобождённых граждан с возвращением в Россию

Путин поздравил освобождённых россиян с возвращением на родину

Глава государства Владимир Путин лично поздравил россиян, которые вернулись на родину в результате обмена заключенными со странами НАТО. В аэропорту Внуково-2 российский лидер заявил, что все они будут представлены к госнаградам.

Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину. Видео © Life.ru

"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе, хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — подчеркнул президент.

Также Путин заявил, что освобождённые россияне будут представлены к государственным наградам и заверил, что в скором времени встреча повторится.

Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян
Путин лично приехал во Внуково встретить возвращённых из стран НАТО россиян

Напомним, что сегодня состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В Россию вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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