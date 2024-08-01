"Родина не забывала": Путин поздравил освобождённых граждан с возвращением в Россию

Глава государства Владимир Путин лично поздравил россиян, которые вернулись на родину в результате обмена заключенными со странами НАТО. В аэропорту Внуково-2 российский лидер заявил, что все они будут представлены к госнаградам.

Путин поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину. Видео © Life.ru

"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе, хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", — подчеркнул президент.

Также Путин заявил, что освобождённые россияне будут представлены к государственным наградам и заверил, что в скором времени встреча повторится.