Корпоративный контекст: Политолог раскрыл, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена

Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить вернувшихся на родину россиян, заключённых в ряде стран НАТО, чтобы показать, насколько они значимы для страны. Такую уверенность выразил политолог Борис Межуев в беседе с URA.ru.

"Помимо общего патриотического контекста, здесь подчёркивается корпоративный контекст. Ведь любой разведчик-нелегал — это человек, который пошёл на задание, связанное с риском для жизни. Путину, конечно, важно было вытащить их всех. Это понятный шаг для тех, кто сегодня работает в нашей разведке, кто также выполняет за рубежом важные для России, но опасные для их собственных жизней задачи", — отметил Межуев.