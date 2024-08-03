Корпоративный контекст: Политолог раскрыл, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена
Политолог Межуев: Путин показал разведчикам, что Россия своих не бросит
Президент РФ Владимир Путин лично приехал в аэропорт Внуково, чтобы встретить вернувшихся на родину россиян, заключённых в ряде стран НАТО, чтобы показать, насколько они значимы для страны. Такую уверенность выразил политолог Борис Межуев в беседе с URA.ru.
"Помимо общего патриотического контекста, здесь подчёркивается корпоративный контекст. Ведь любой разведчик-нелегал — это человек, который пошёл на задание, связанное с риском для жизни. Путину, конечно, важно было вытащить их всех. Это понятный шаг для тех, кто сегодня работает в нашей разведке, кто также выполняет за рубежом важные для России, но опасные для их собственных жизней задачи", — отметил Межуев.
Эксперт уверен, что глава РФ чётко продемонстрировал ценность русских разведчиков: они гораздо более значимы для государства, чем те помилованные заключённые, которые отправились в рамках обмена на Запад. Именно поэтому Путин согласился на диспропорцию по количеству обменянных — 10 против 16.
Крупный обмен заключёнными состоялся 1 августа. В масштабной сделке принимали участие Россия, Белоруссия, США, Германия, Словения, Польша, Норвегия, а также турецкая разведка, выступившая посредником. На родину вернулись восемь россиян, которые были задержаны в западных странах, также с ними в РФ приехали дети разведчиков-нелегалов, которые лишь в самолёте узнали, что они русские. Впервые в истории возвращённых из западных тюрем приехал лично встречать президент Владимир Путин.
РФ в ответ отдала Западу 16 человек, в числе которых были трое граждан США. В свою очередь в Штатах их встречали глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Ранее Life.ru подробно рассказывал о тех, кто вернулся домой в ходе этой сделки. На данный момент США и Россия продолжают переговоры по поводу дальнейших обменов заключёнными.