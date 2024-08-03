Бербок назвала обмен заключёнными с Россией крайне деликатной дилеммой
Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок высказалась по поводу обмена заключёнными между Западом и Россией, пишет Tagesschau.
"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — сказано в тексте материала.
По её словам, руководству ФРГ нелегко далось решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова).
Ранее состоялся крупнейший со времён СССР обмен заключёнными между Россией и странами Запада. В РФ вернулись восемь человек, в том числе и Вадим Красиков, которого приговорили к пожизненному в ФРГ. Россиян в аэропорту Внуково встречал лично президент России Владимир Путин. Часть тех, кого отпустила Россия, прибыли в Германию, часть — в США.