Бербок назвала обмен заключёнными с Россией крайне деликатной дилеммой

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок высказалась по поводу обмена заключёнными между Западом и Россией, пишет Tagesschau.

"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — сказано в тексте материала.