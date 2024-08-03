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3 августа, 08:00

Бербок назвала обмен заключёнными с Россией крайне деликатной дилеммой

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок высказалась по поводу обмена заключёнными между Западом и Россией, пишет Tagesschau.

"Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами "крайне деликатной дилеммой", — сказано в тексте материала.

По её словам, руководству ФРГ нелегко далось решение о выдаче Вадима Соколова (Красикова).

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Ранее состоялся крупнейший со времён СССР обмен заключёнными между Россией и странами Запада. В РФ вернулись восемь человек, в том числе и Вадим Красиков, которого приговорили к пожизненному в ФРГ. Россиян в аэропорту Внуково встречал лично президент России Владимир Путин. Часть тех, кого отпустила Россия, прибыли в Германию, часть — в США.

Владимир Озеров
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