Депутат Селезнёв — об обмене сына: В чудеса верю мало, а в Россию и президента верил всегда
Депутат Селезнёв: 10 лет у меня с сыном была только односторонняя связь
В Россию в результате масштабного обмена заключёнными вернулся Роман Селезнёв — сын депутата Государственной думы, первого зампреда комитета по энергетике, члена ЛДПР Валерия Селезнёва. Политик рассказал, как отреагировал на освобождение сына.
"Слушайте, в чудеса я верю мало, я достаточно рациональный человек. Но в наше государство я верил всегда и верю в нашего президента. Я просто знал, что наше государство своих в беде не бросает", — отметил Селезнёв в беседе с Kp.ru.
По словам депутата, обнять сына ему пока не удалось, потому что проходят определённые работы спецслужб. При этом Селезнёв рад, что Роман вернулся домой.
"Я ещё даже не общался толком с сыном, десять лет имел с ним только одностороннюю связь. Он мне звонил — и на английском языке каждый раз шло предупреждение, что любые слова из этого разговора могут быть использованы против меня и моего сына. Поэтому мы говорили только о семье, "погоде и природе", — объяснил Валерий Селезнёв.
Депутат заявил, что все обвинения со стороны США в адрес сына беспочвенны. Роман "стал заложником ситуации, оказался не в том месте не в то время и до последнего отрицал свою вину".
Напомним, что Романа Селезнёва задержали в 2014 году агенты Секретной службы США на Мальдивских островах и депортировали в Штаты. Россиянина обвинили в кибермошенничестве, суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 эпизодам, за что он был приговорён к 27 годам тюремного заключения. Позже его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.
Вчера Селезнёв, а также Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами, вернулись на родину в рамках обмена заключёнными с Западом. В аэропорту Внуково их лично встретил президент РФ Владимир Путин.
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