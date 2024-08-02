Депутат Селезнёв — об обмене сына: В чудеса верю мало, а в Россию и президента верил всегда

В Россию в результате масштабного обмена заключёнными вернулся Роман Селезнёв — сын депутата Государственной думы, первого зампреда комитета по энергетике, члена ЛДПР Валерия Селезнёва. Политик рассказал, как отреагировал на освобождение сына.

"Слушайте, в чудеса я верю мало, я достаточно рациональный человек. Но в наше государство я верил всегда и верю в нашего президента. Я просто знал, что наше государство своих в беде не бросает", — отметил Селезнёв в беседе с Kp.ru.

По словам депутата, обнять сына ему пока не удалось, потому что проходят определённые работы спецслужб. При этом Селезнёв рад, что Роман вернулся домой.

"Я ещё даже не общался толком с сыном, десять лет имел с ним только одностороннюю связь. Он мне звонил — и на английском языке каждый раз шло предупреждение, что любые слова из этого разговора могут быть использованы против меня и моего сына. Поэтому мы говорили только о семье, "погоде и природе", — объяснил Валерий Селезнёв.

Депутат заявил, что все обвинения со стороны США в адрес сына беспочвенны. Роман "стал заложником ситуации, оказался не в том месте не в то время и до последнего отрицал свою вину".