Песков рассказал о службе спасённого из немецкой тюрьмы Красикова с охранниками Путина

Освобождённый из немецкой тюрьмы россиянин Вадим Красиков являлся сослуживцем по спецподразделению ФСБ РФ "Альфа". Поэтому его очень тепло встретили сотрудники охраны президента, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что раньше Красиков служил в "Альфе". В то время его сослуживцами и одновременно друзьями были некоторые ребята, которые сейчас являются сотрудниками охраны президента.

"Естественно, они друг друга приветствовали вчера", — отметил Песков.