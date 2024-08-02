Песков рассказал о службе спасённого из немецкой тюрьмы Красикова с охранниками Путина
Песков: Красиков является сослуживцем охранников президента по спецназу "Альфа"
Освобождённый из немецкой тюрьмы россиянин Вадим Красиков являлся сослуживцем по спецподразделению ФСБ РФ "Альфа". Поэтому его очень тепло встретили сотрудники охраны президента, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что раньше Красиков служил в "Альфе". В то время его сослуживцами и одновременно друзьями были некоторые ребята, которые сейчас являются сотрудниками охраны президента.
"Естественно, они друг друга приветствовали вчера", — отметил Песков.
Напомним, что 1 августа домой прилетели россияне в результате обмена с Западом. В список вернувшихся вошли Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, и Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США. Также прилетели Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
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