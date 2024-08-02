Отсидевшая в РФ Бриттни Грайнер назвала обмен заключёнными "огромной победой"

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отсидевшая в российской колонии, охарактеризовала обмен заключёнными между РФ и Штатами как "огромную победу". Такой комментарий она дала после победы сборной США над Бельгией на Олимпиаде в Париже. Её слова приводит Washington Post. Спортсменка подчеркнула, что испытывает радость за семьи освобождённых граждан Америки. Саму её обменяли на Виктора Бута двумя годами ранее.

"Это прекрасный день. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа. Это очень эмоциональный момент", — заявила центровая американской национальной команды.