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2 августа, 09:23

Отсидевшая в РФ Бриттни Грайнер назвала обмен заключёнными "огромной победой"

Бриттни Грайнер. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

Бриттни Грайнер. Обложка © ТАСС / AP / Ashley Landis

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отсидевшая в российской колонии, охарактеризовала обмен заключёнными между РФ и Штатами как "огромную победу". Такой комментарий она дала после победы сборной США над Бельгией на Олимпиаде в Париже. Её слова приводит Washington Post. Спортсменка подчеркнула, что испытывает радость за семьи освобождённых граждан Америки. Саму её обменяли на Виктора Бута двумя годами ранее.

"Это прекрасный день. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа. Это очень эмоциональный момент", — заявила центровая американской национальной команды.

Захарова назвала "битвой самообладаний" обмен заключёнными между РФ и Западом
Захарова назвала "битвой самообладаний" обмен заключёнными между РФ и Западом

Ранее домой вернулись американцы, освобождённые в рамках обмена заключёнными между Россией и США. На авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд их встретили лично Джо Байден и Камала Харрис. Из Штатов также в РФ прилетел самолёт с российскими гражданами, которые ранее содержались в тюрьмах Запада. Их в аэропорту Внуково встретил Владимир Путин.

Владимир Озеров
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