Освобождённые по обмену американцы прибыли в США

Самолёт с освобожденными в рамках обмена с Россией американцами прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Граждан Соединённых Штатов там встретили хозяин Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Освобождённых в рамках обмена с РФ американцев в аэропорту встретил президент США Джо Байден и Камала Харрис. Видео © X / SkyNews

Трансляцию из аэропорта вёл телеканал SkyNews. На ней видно, что приговорённых в России за шпионаж американцев в аэропорту встретили родственники, президент Байден и его зам Харрис.

Напомним, что в рамках обмена российская сторона передала странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также Кевин Лик, Патрик Шёбель, Герман Мойжес и ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер. Также в списке фигурируют осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.