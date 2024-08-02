Самолёт с освобождёнными Россией заключёнными сел в Германии
Bild: Борт с помилованными в рамках обмена с Россией сел в аэропорту Кельна
В Германии приземлился самолёт с заключёнными, которые были освобождены в рамках обмена России и стран Запада. Об этом пишет Bild.
По информации газеты, освобождённых граждан в аэропорту Кёльн/Бонн встретил канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, что в рамках обмена России и Запада на родину вернулись восемь россиян. Их в аэропорту лично встретил глава государства Владимир Путин. Ранее он подписал указ об их помиловании. Российская сторона в рамках сделки передаст странам Запада более 10 человек. Это Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, экс-руководители ФБК** в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, журналистка Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, а также Кевин Лик, Патрик Шёбель, Герман Мойжес и ранее помилованный в Белоруссии Рико Кригер. Также в списке фигурируют осуждённые за шпионаж американцы Эван Гершкович и Пол Уилан.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Экстремистская организация, запрещена в РФ.
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