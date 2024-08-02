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1 августа, 23:03

Захарова назвала "битвой самообладаний" обмен заключёнными между РФ и Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедший накануне обмен заключёнными между Москвой и Западом. Как заявила российский дипломат у себя в телеграм-канале, этот процесс можно назвать "битвой самообладаний".

"То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключённых, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб", — отметила Захарова, подчеркнув, что российские власти по всем показателям лучшие.

Также она сообщила, что, вероятно, это был вопрос веры и надежды. В результате произошедшего обмена, по её словам, эти понятия превратились в знание того, что Россия своих не бросает.

Здоровье одного из обменянных россиян является критическим, заявил адвокат
Здоровье одного из обменянных россиян является критическим, заявил адвокат

Напомним, накануне, 1 августа, состоялся крупный обмен заключёнными между Россией, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. Российский лидер Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить освобождённых в результате этого процесса граждан РФ.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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