Захарова назвала "битвой самообладаний" обмен заключёнными между РФ и Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедший накануне обмен заключёнными между Москвой и Западом. Как заявила российский дипломат у себя в телеграм-канале, этот процесс можно назвать "битвой самообладаний".

"То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключённых, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб", — отметила Захарова, подчеркнув, что российские власти по всем показателям лучшие.