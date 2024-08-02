В Британии считают, что Шольц освободил Красикова ради Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился освободить приговорённого к пожизненному заключению Вадима Красикова из-за президента США Джо Байдена, пишет газета Financial Times (FT). По сведениям издания, обмен был выполнен после его телефонного разговора с американским лидером.

"Американская сторона уведомила, что она (сделка по обмену. — Прим. Life.ru) состоится только в том случае, если они (США. — Прим. Life.ru) смогут убедить канцлера Германии освободить Вадима Красикова", — говорится в тексте статьи.

По словам инсайдеров, Шольц согласился на этот шаг "ради" американского лидера.