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2 августа, 15:16

В Британии считают, что Шольц освободил Красикова ради Байдена

Financial Times: Шольц освободил заключённого Красикова ради Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился освободить приговорённого к пожизненному заключению Вадима Красикова из-за президента США Джо Байдена, пишет газета Financial Times (FT). По сведениям издания, обмен был выполнен после его телефонного разговора с американским лидером.

"Американская сторона уведомила, что она (сделка по обмену. — Прим. Life.ru) состоится только в том случае, если они (США. — Прим. Life.ru) смогут убедить канцлера Германии освободить Вадима Красикова", говорится в тексте статьи.

По словам инсайдеров, Шольц согласился на этот шаг "ради" американского лидера.

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Как сообщал Life.ru, 1 августа в Россию вернулись россияне в результате обмена с Западом. В список приехавших вошли Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, и Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США. Кроме того, на родину прилетели Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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