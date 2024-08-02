В Белом доме заявили, что продолжают переговоры с РФ по обмену экс-дипломата Фогеля

Соединённые Штаты продолжают вести переговоры с Россией по поводу дальнейших обменов заключёнными. Об этом в разговоре с Fox News сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, почему власти США не вернули бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который осуждён в Российской Федерации за контрабанду и хранение наркотиков.

"Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле. И мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведём прямо сейчас. И мы на самом деле ведём эти дискуссии сейчас", — заявил представитель Белого дома.