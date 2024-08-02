В Белом доме заявили, что продолжают переговоры с РФ по обмену экс-дипломата Фогеля
Кирби: США и Россия продолжают переговоры о дальнейших обменах заключёнными
Соединённые Штаты продолжают вести переговоры с Россией по поводу дальнейших обменов заключёнными. Об этом в разговоре с Fox News сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, почему власти США не вернули бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, который осуждён в Российской Федерации за контрабанду и хранение наркотиков.
"Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле. И мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведём прямо сейчас. И мы на самом деле ведём эти дискуссии сейчас", — заявил представитель Белого дома.
Напомним, что 1 августа произошёл большой обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, Штатами, Германией и Словенией. В РФ возвратились восемь российских граждан, в частности сын депутата ГД Роман Селезнёв, Вадим Красиков, которого приговорили к пожизненному в ФРГ, находившиеся в американской тюрьме Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы вместе с детьми и другие. Россиян в аэропорту Внуково встречал президент России Владимир Путин. В свою очередь, в США прибыл самолёт с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой Алсу Курмашевой и экс-морпехом Полом Уиланом.
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