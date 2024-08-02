В ГД считают, что США очень сильно проиграли при обмене заключёнными с РФ

Возвращение на родину россиян, находившихся в заключении в ряде стран НАТО, является огромным достижением дипломатов и спецслужб. Об этом заявила депутат Государственной думы Мария Бутина в беседе с радио Sputnik.

Она отметила, что обмен заключёнными в нынешних напряжённых отношениях с Западом можно назвать большим чудом. При этом Бутина заявила, что США в этом обмене сильно проиграли. Если в Россию вернулись настоящие герои, то к людям, которых забрали себе Штаты, возникнут вопросы у самих американцев.