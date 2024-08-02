В ГД считают, что США очень сильно проиграли при обмене заключёнными с РФ
Депутат Бутина: Обмен заключёнными — большое чудо, учитывая отношения с Западом
Возвращение освобожденных в результате обмена россиян 1 августа. Фото © ТАСС/POOL/Кирилл Зыков
Возвращение на родину россиян, находившихся в заключении в ряде стран НАТО, является огромным достижением дипломатов и спецслужб. Об этом заявила депутат Государственной думы Мария Бутина в беседе с радио Sputnik.
Она отметила, что обмен заключёнными в нынешних напряжённых отношениях с Западом можно назвать большим чудом. При этом Бутина заявила, что США в этом обмене сильно проиграли. Если в Россию вернулись настоящие герои, то к людям, которых забрали себе Штаты, возникнут вопросы у самих американцев.
"Трамп уже высказался по этому поводу, сказав, что обмен можно было завершить успешнее для американцев. Но это их дела. Для нас самое главное, что наши люди вернулись домой. Это настоящие герои", — подчеркнула парламентарий.
Крупный обмен заключёнными состоялся между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией 1 августа. На родину вернулись восемь россиян, в их числе сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, Артём и Анна Дульцевы и другие. В аэропорту Внуково их лично встретил президент РФ Владимир Путин. Тем временем в США прилетели репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашова и бывший морпех Пол Уилан.