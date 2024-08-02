Песков после большого обмена заключёнными раскрыл, что будет с россиянином Винником
Песков: РФ продолжит освобождение россиян, заключённых за рубежом
Юрий Малинов/ТАСС
Работа по освобождению россиян, остающихся в заключении за границей, будет продолжаться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денег.
"Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в Соединённых Штатах Америки, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 1 августа состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. На родину вернулись восемь россиян: сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту Внуково их лично встретил президент РФ Владимир Путин. А в США прилетели освобождённые из РФ репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашова и бывший морпех Пол Уилан.