Песков после большого обмена заключёнными раскрыл, что будет с россиянином Винником

Работа по освобождению россиян, остающихся в заключении за границей, будет продолжаться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денег.

"Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в Соединённых Штатах Америки, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", — сказал представитель Кремля.