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2 августа, 10:09

Песков после большого обмена заключёнными раскрыл, что будет с россиянином Винником

Песков: РФ продолжит освобождение россиян, заключённых за рубежом

Юрий Малинов/ТАСС

Юрий Малинов/ТАСС

Работа по освобождению россиян, остающихся в заключении за границей, будет продолжаться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денег.

"Разумеется, судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в Соединённых Штатах Америки, это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу", — сказал представитель Кремля.

Адвокат раскрыл причину исключения Винника из списка на обмен заключённых
Адвокат раскрыл причину исключения Винника из списка на обмен заключённых

Напомним, что 1 августа состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. На родину вернулись восемь россиян: сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту Внуково их лично встретил президент РФ Владимир Путин. А в США прилетели освобождённые из РФ репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашова и бывший морпех Пол Уилан.

Александра Вишнякова
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