Адвокат раскрыл причину исключения Винника из списка на обмен заключённых
Адвокат Бух: Винника не включили в сделку по обмену из-за отсутствия приговора
Россиянин Александр Винник с 2011 года был объявлен в розыск в США по подозрению в отмывании $4 миллиардов через биткоин-транзакции. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Обвиняемого американскими властями в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через неё четырёх миллиардов долларов россиянина Александра Винника могли не включить в сделку по обмену заключёнными из-за того, что ему ещё не вынесли приговор. С соответствующим заявлением в беседе с РИА "Новости" выступил его адвокат Аркадий Бух.
"Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться. Однако есть закономерность, что правительство США или России почти никогда не освобождает людей, которые не были приговорены. И он ещё не был приговорён. Поэтому есть низкая вероятность того, что его освободят", — заявил юрист.
Собеседник информагентства также сообщил журналистам, что 1 августа разговаривал со своим подзащитным. Его клиент, как утверждает Бух, остаётся в тюрьме, а также у него хорошее состояние здоровья.
Напомним, что Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе 2022 года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.
Напомним, что накануне состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. На родину вернулись восемь россиян, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц. По прибытии в Москву россиян лично встретил глава государства и поздравил их с возвращением.