Адвокат раскрыл причину исключения Винника из списка на обмен заключённых

Обвиняемого американскими властями в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через неё четырёх миллиардов долларов россиянина Александра Винника могли не включить в сделку по обмену заключёнными из-за того, что ему ещё не вынесли приговор. С соответствующим заявлением в беседе с РИА "Новости" выступил его адвокат Аркадий Бух.

"Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться. Однако есть закономерность, что правительство США или России почти никогда не освобождает людей, которые не были приговорены. И он ещё не был приговорён. Поэтому есть низкая вероятность того, что его освободят", — заявил юрист.