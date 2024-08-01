Стало известно, кто составил Путину компанию на встрече с обменянными россиянами

Президент РФ Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково-2 освобождённых россиян. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что ему на этом мероприятии составили компанию директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

На обнародованных кадрах видно, как представители этих ведомств стоят в правом верхнем углу. Это всё происходило на фоне того, как российский лидер общался с гражданами РФ.