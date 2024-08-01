Стало известно, кто составил Путину компанию на встрече с обменянными россиянами
Бортников, Нарышкин и Белоусов вместе с Путиным встретили обменянных россиян
Президент РФ Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково-2 освобождённых россиян. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что ему на этом мероприятии составили компанию директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Бортников, Нарышкин и Белоусов с Путиным на обмене заключёнными. Видео © Life.ru
На обнародованных кадрах видно, как представители этих ведомств стоят в правом верхнем углу. Это всё происходило на фоне того, как российский лидер общался с гражданами РФ.
Напомним, 1 августа стали известны предполагаемые имена заключённых, которые были обменяны Россией и Западом в Анкаре. Впоследствии Федеральная служба безопасности России подтвердила обмен и сообщила, что в результате на родину возвращены восемь россиян. Помимо этого ведомство обнародовало кадры того, как это происходило. Стоит отметить, что глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить граждан РФ.
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