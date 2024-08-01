Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 20:29

Стало известно, кто составил Путину компанию на встрече с обменянными россиянами

Бортников, Нарышкин и Белоусов вместе с Путиным встретили обменянных россиян

Президент РФ Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково-2 освобождённых россиян. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что ему на этом мероприятии составили компанию директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Бортников, Нарышкин и Белоусов с Путиным на обмене заключёнными. Видео © Life.ru

На обнародованных кадрах видно, как представители этих ведомств стоят в правом верхнем углу. Это всё происходило на фоне того, как российский лидер общался с гражданами РФ.

"Родина не забывала": Путин поздравил освобождённых граждан с возвращением в Россию
"Родина не забывала": Путин поздравил освобождённых граждан с возвращением в Россию

Напомним, 1 августа стали известны предполагаемые имена заключённых, которые были обменяны Россией и Западом в Анкаре. Впоследствии Федеральная служба безопасности России подтвердила обмен и сообщила, что в результате на родину возвращены восемь россиян. Помимо этого ведомство обнародовало кадры того, как это происходило. Стоит отметить, что глава государства Владимир Путин прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить граждан РФ.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Александр Бортников
  • Андрей Белоусов
  • Сергей Нарышкин
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров