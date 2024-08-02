Семья американца Фогела обиделась на США, потому что за его обмен не стали бороться
Семья осуждённого в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах
Семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела, осуждённого в России на 14 лет за контрабанду наркотиков, обвинила администрацию США в двойных стандартах и безразличии. Такая реакция последовала из-за того, что Фогела не включили в список на обмен.
"Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно", — говорится в заявлении семьи.
Из-за того, что Фогел "не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей", за его свободу сейчас продолжает бороться 95-летняя мать и остальные челны семьи.
Напомним, что бывшего сотрудника посольства США в Москве вместе с женой задержали в 2021 году на российской таможне. У пассажиров нашли нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. В июне 2022 года экс-дипломату вынесли приговор: 14 лет колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. В этом же году Госдеп попросил Москву освободить осуждённого, просьба поступила из-за состояния здоровья Фогела.