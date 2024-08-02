Семья американца Фогела обиделась на США, потому что за его обмен не стали бороться

Семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела, осуждённого в России на 14 лет за контрабанду наркотиков, обвинила администрацию США в двойных стандартах и безразличии. Такая реакция последовала из-за того, что Фогела не включили в список на обмен.

"Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно", — говорится в заявлении семьи.

Из-за того, что Фогел "не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей", за его свободу сейчас продолжает бороться 95-летняя мать и остальные челны семьи.