Москве удалось заключить потрясающую и феноменальную сделку по обмену заключёнными с Западом. Такое мнение выразил кандидат в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональд Трамп.

"Они заключили отличную сделку. Русские заключили отличную сделку. Я не собираюсь критиковать их, потому что хорошо, что они [американские заключённые] дома, но они [власти РФ] заключили феноменальную сделку", — заявил политик в беседе с телеканалом Fox Business.