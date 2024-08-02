Трамп похвалил Москву за феноменальный успех после обмена заключёнными
Трамп: Россия провела отличную и феноменальную сделку по обмену заключёнными
Москве удалось заключить потрясающую и феноменальную сделку по обмену заключёнными с Западом. Такое мнение выразил кандидат в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональд Трамп.
"Они заключили отличную сделку. Русские заключили отличную сделку. Я не собираюсь критиковать их, потому что хорошо, что они [американские заключённые] дома, но они [власти РФ] заключили феноменальную сделку", — заявил политик в беседе с телеканалом Fox Business.
Напомним, что 1 августа состоялся большой обмен заключёнными между Российской Федерацией, Штатами, Германией, Республикой Беларусь и Словенией. Президент России Владимир Путин специально прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить освобождённых из западного заточения соотечественников. В свою очередь, на другом полушарии отпущенных на волю американских граждан встречали президент Штатов Джо Байден и кандидат на должность главы страны от Демократической партии Камала Харрис.
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