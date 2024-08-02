Харрис засчитали очко в битве с Трампом после крупного обмена заключёнными с Россией

Состоявшийся обмен заключёнными между РФ и Западом был необходим президенту США Джо Байдену для того, чтобы выбить из "колоды аргументов" Дональда Трампа ещё один козырь, поскольку ранее тот указывал на неспособность американской администрации вернуть граждан Штатов, содержащихся в России, домой. Это свершение пойдёт в копилку президентской кампании Камалы Харрис, которой позарез нужно поднимать свои рейтинги, сообщил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

По его оценке, президент США Джо Байден уже не в том состоянии, чтобы получать выгоду от этой сделки. Он, считает Еловский, может даже не дожить до дня голосования. Поэтому основным выгодоприобретателем от обмена с американской стороны становится кандидат демократов Харрис и сама партия. Их логика простая: Байден обещал вытащить из России Пола Уилана и Эвана Гершковича, Харрис это обещание выполнила. Для американцев принцип "своих не бросаем" тоже работает, как и для россиян. Это вполне может поднять рейтинги Харрис, уверен наш собеседник.

Таким образом, демократы выбивают у Трампа ещё один аргумент. Трамп говорит, что при Байдене США никто не уважает, над ними смеются, а действующая администрация не может даже американских граждан вытащить из России. Получается, вытащила, и Трампу нечего ответить. Он пока строит линию на том, что в обмен на американцев были отданы "преступники", но, скорее всего, обывателям на это плевать. А идея о слабости США, которая вынуждена заключать такие сделки, интересна только самым отмороженным трампистам. Так что пока Трамп этот раунд скорее проигрывает. Дмитрий Еловский Политолог