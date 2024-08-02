Лукашенко: Байден не имеет отношения к обмену, но "набивает" себе авторитет 2 августа, 10:14 Александр Лукашенко рассказал об обмене заключёнными между РФ и Западом. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск активно подключился к процессу обмена заключёнными между западными странами и РФ. Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден не имел к этому отношения, хотя говорит о своей большой роли в переговорах.

"Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения", — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, переговоры об обмене шли на уровне спецслужб, при этом провести операцию предполагалось без лишнего шума, так как речь шла о жизнях людей.

Напомним, накануне, 1 августа, состоялся крупный обмен заключёнными между Россией, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. Российский лидер Владимир Путин прибыл во Внуково, чтобы лично встретить освобождённых россиян. В частности в страну вернулись Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнёв, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.

Авторы Татьяна Миссуми