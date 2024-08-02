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Лукашенко: Байден не имеет отношения к обмену, но "набивает" себе авторитет

2 августа, 10:14
Александр Лукашенко рассказал об обмене заключёнными между РФ и Западом. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Лукашенко рассказал об обмене заключёнными между РФ и Западом. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск активно подключился к процессу обмена заключёнными между западными странами и РФ. Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден не имел к этому отношения, хотя говорит о своей большой роли в переговорах.

"Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения", цитирует Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, переговоры об обмене шли на уровне спецслужб, при этом провести операцию предполагалось без лишнего шума, так как речь шла о жизнях людей.

Освобождённые по обмену американцы прибыли в США
Освобождённые по обмену американцы прибыли в США

Напомним, накануне, 1 августа, состоялся крупный обмен заключёнными между Россией, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. Российский лидер Владимир Путин прибыл во Внуково, чтобы лично встретить освобождённых россиян. В частности в страну вернулись Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнёв, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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