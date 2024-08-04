Ветеран "Альфы" Гончаров: Возвращение Красикова в РФ можно считать победой
Вадим Красиков (в кепке) спускается с трапа самолёта после возвращения в Россию. Обложка © kremlin.ru
В результате масштабного обмена заключёнными в Россию из западных тюрем вернулись восемь человек. В их числе оказался Вадим Красиков, который отбывал пожизненное наказание в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили*. О том, почему уже даже этот один обмен можно считать победой, рассказал сайту MK.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ветеран "Альфы" напомнил, что Хангошвили*, которого убил Красиков, отличался особой жестокостью. В июне 2004 года он участвовал в нападении боевиков на Назрань, когда погибло около ста сотрудников МВД и ФСБ России. Этот человек лично пытал российских военных, был причастен ко многим терактам, в том числе в московском метро. Он избежал российской тюрьмы, сбежав в Германию и получив там политическое убежище.
Гончаров уверен, что Красиков поступил правильно, уничтожив террориста. Своё признание ему выразил также Владимир Путин во время встречи в аэропорту Внуково.
"1 августа был действительно значимый день. Вернувшихся на родину россиян встречал у трапа президент Владимир Путин. Выше уровня встречи просто быть не могло. Судя по тому, как Владимир Владимирович обнял Вадима Красикова, было понятно, что он действительно очень рад встрече с сотрудником наших спецслужб", — отметил Гончаров.
Ранее Life.ru опубликовал большой материал, в котором рассказал, кто в ходе обмена с Западом вернулся на родину. Кроме Красикова, в этом списке оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, Артём и Анна Дульцевы и другие. Во Внуково их лично встречал президент Владимир Путин. Этим поступком глава государства показал разведчикам, насколько они важны для страны и что даже в самой тяжёлой ситуации Россия своих не бросит.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.