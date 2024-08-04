Ветеран "Альфы" Гончаров: Возвращение Красикова в РФ можно считать победой

В результате масштабного обмена заключёнными в Россию из западных тюрем вернулись восемь человек. В их числе оказался Вадим Красиков, который отбывал пожизненное наказание в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили*. О том, почему уже даже этот один обмен можно считать победой, рассказал сайту MK.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ветеран "Альфы" напомнил, что Хангошвили*, которого убил Красиков, отличался особой жестокостью. В июне 2004 года он участвовал в нападении боевиков на Назрань, когда погибло около ста сотрудников МВД и ФСБ России. Этот человек лично пытал российских военных, был причастен ко многим терактам, в том числе в московском метро. Он избежал российской тюрьмы, сбежав в Германию и получив там политическое убежище.

Гончаров уверен, что Красиков поступил правильно, уничтожив террориста. Своё признание ему выразил также Владимир Путин во время встречи в аэропорту Внуково.

"1 августа был действительно значимый день. Вернувшихся на родину россиян встречал у трапа президент Владимир Путин. Выше уровня встречи просто быть не могло. Судя по тому, как Владимир Владимирович обнял Вадима Красикова, было понятно, что он действительно очень рад встрече с сотрудником наших спецслужб", — отметил Гончаров.